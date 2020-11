Tri Nations 2020 – Il ruggito dei Pumas! Storica vittoria dell’Argentina: All Blacks battuti 15-25

14 Novembre 2020 11:22

Tri Nations 2020, Nuova Zelanda-Argentina termina 15-25: storica prima vittoria per i Pumas contro i quotatissimi All Blacks. Nicolas Sanchez MVP

Tri Nations 2020: Nuova Zelanda-Argentina, il racconto del match – Il ruggito dei Pumas riecheggia in tutta Sidney. Prima storica vittoria dell’Argentina contro la Nuova Zelanda nel Tri Nations 2020. I sudamericani hanno battuto i quotatissimi All Blacks in una dolcissima prima volta, con il punteggio di 15-25. Grande protagonista della partita è stato Nicolas Sacnhez, capace di mettere a segno tutti e 25 i punti dei Pumas realizzando una meta, una trasformazione e sei calci piazzati vincenti. Per gli All Blacks inutili le mete di Cane e Clarke.