Follia a Torino: spara a moglie e ai figli gemelli e si suicida

9 Novembre 2020 10:32

Torino: folle gesto di un uomo di 40 anni che ha sparato alla moglie, uccidendola, e ai figli gemelli, uno dei quali è morto in ospedale e al cane

Folle gesto di un uomo di 40 anni che ha sparato alla moglie, uccidendola, e ai figli gemelli, minorenni, uno dei quali è morto in ospedale e al cane. Poi si è suicidato. È accaduto all’alba in una villetta di Carignano, in provincia di Torino. A scoprirlo sono stati i carabinieri, intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. La tragedia è avvenuta intorno alle 5.30.