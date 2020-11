Tennistavolo, Top Spin Messina: il presidente Quartuccio rieletto numero uno del comitato provinciale Fitet

11 Novembre 2020 12:17

Il presidente Quartuccio rieletto numero uno del comitato provinciale Fitet Messina: le sue parole

Si è tenuta ieri (martedì 10 novembre), presso la palestra di Villa Dante, l’Assemblea Provinciale Generale Ordinaria Elettiva delle società sportive affilate della Provincia di Messina, degli atleti e dei tecnici sportivi, volta all’elezione degli organi statutari federali per il quadriennio 2021-2024. L’intero Consiglio, dopo il precedente mandato, è stato rieletto all’unanimità.

Giorgio Quartuccio, presidente della Top Spin Messina, è stato nuovamente proclamato Presidente del Comitato Provinciale FITeT di Messina con 43 voti su 43. Sono stati riconfermati, inoltre, Biagio Giunta e Antonino Di Pietro, con 33 voti su 33, in qualità di Consiglieri Provinciali in quota Società; Michelangelo Ingegneri, con 6 voti su 6, come Consigliere Provinciale in quota Atleti; Luana Billeri, con 4 voti su 4, nel ruolo di Consigliere Provinciale in quota Tecnici Sportivi.

Il Presidente Giorgio Quartuccio esprime la sua soddisfazione per l’esito della votazione e guarda al futuro del tennistavolo messinese: “Sono molto felice che l’intero Consiglio sia stato eletto all’unanimità, a testimonianza dei risultati eccellenti ottenuti dalle squadre messinesi. Puntiamo a mantenere Messina ai più alti livelli agonistici. Il nostro obiettivo è incrementare il settore Promozionale attraverso dei progetti da sottoporre ai dirigenti scolastici, anche se la pandemia ha rallentato ogni cosa. Vogliamo proseguire, inoltre, il lavoro avviato nel settore Paralimpico”.