Tennis – Mille volte Nadal! Batte Feliciano Lopez a Parigi-Bercy e conquista la 1000ª vittoria in carriera

5 Novembre 2020 10:11

Rafael Nadal batte Feliciano Lopez all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy e ottiene la sua millesima vittoria in carriera: meglio di lui solo 3 big

Nadal 1000 vittorie in carriera, traguardo stocio! – Rafael Nadal taglia il traguardo delle 1000 vittorie in carriera. Il campione spagnolo, attuale numero 2 del ranking maschile, ha raggiunto il prestigioso record grazie al successo ai danni del connazionale Feliciano Lopez (numero 64 ATP), contro il qule aveva perso gli ultimi due match disputati sul veloce. Lopez si è dimostrato ancora una volta un avversario ostico, al punto che Nadal si è dovuto sudare la vittoria in rimonta con il punteggio di 4-6 / 7-6 / 6-4 dopo 2 ore e mezza di match. Rafael Nadal ha ottenuto il successo numero 1000 in carriera, diventando membro di un ‘club’ ristretto di fenomeni che hanno scollinato le 4 cifre in termini di vittorie: Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242), Ivan Lendl (1068). La prima vittoria di Rafael Nadal risale al 2002, contro Delgado a Maiorca.