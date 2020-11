Taurianova: assegnata una casa popolare ad una famiglia taurianovese, la soddisfazione del consigliere Scarfò

17 Novembre 2020 15:15

Taurianova, Scarfò: “dopo appena un mese dall’ insediamento dell’Amministrazione Comunale targata Biasi, viene assegnata subito una casa popolare ad una famiglia taurianovese”

“Dopo appena un mese dall’ insediamento dell’Amministrazione Comunale targata Biasi, viene assegnata subito una casa popolare ad una famiglia Taurianovese”. È quanto afferma il Consigliere Scarfò con delega all’edilizia residenziale pubblica. “Individuato un immobile disponibile, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto e a completare le dovute pratiche burocratiche per l’assegnazione finale. Un traguardo voluto fortemente dal nostro Sindaco sempre attento alle esigenze dei cittadini e portato avanti dal Consigliere Scarfò ormai già da tempo in questo campo, in quanto nella passata amministrazione da consigliere comunale di minoranza si era messo in evidenza nel provvedere e snellire l’ iter burocratico per la consegna di un alloggio popolare ad un’ altra famiglia di Taurianova. Afferma e promette Scarfò , abbiamo un Sindaco capace e soprattutto attento alle tematiche sociali del paese, sarà questo un atto di una lunga serie di provvedimenti e di assegnazioni di alloggi popolari per restituire una vita dignitosa a tutte quelle famiglie che si trovano in posizione utile in graduatoria e che versano in grave disagio economico”, conclude.