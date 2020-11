Survivors Series 2020: The Undertaker dice addio dopo 30 anni di WWE! Doppio successo per RAW nei 5vs5

23 Novembre 2020 10:18

Survivor Series 2020, i risultati dei match: Roman Reigns batte Drews McIntyre, doppio successo per il Team RAW nei 5vs5, si ritira The Undertaker

Survivor Series 2020: i risultati dei match – Mr. McMahon, Ric Flair, Shawn Michaels, Triple H, Kane e tante altre leggende: tutti a dare l’ultimo saluto a The Undertaker. “The Phenom” lascia la WWE dopo 30 anni di straordinaria carriera. Così si conclude Survivor Series, esattamente il pay-per-view in cui “The Deadman” aveva debuttato nel 1990. Esplosione di gioia nel vederlo e di commozione da parte del pubblico del WWE ThunderDome che ha visto lo spettacolo delle Series svolte all’Amway Center di Orlando.

Survivor Series 2020: i risultati dei match – Roman Reigns vince ancora. Un match stupendo fra il WWE Universal Champion e il WWE Champion Drew McIntyre. Per battere lo scozzese a Reigns servono diverse spear, altre manovre spettacolari e l’assist definitivo del cugino Jey Uso, che interviene al momento propizio e consegna la vittoria a “The Head of the Table”, che fa cedere il rivale per sottomissione. Contro ogni pronostico, dopo il doppio conteggio fuori dal ring di Bianca Belair e Nia Jax, rimane Lana come unica sopravvissuta a portare il team Raw alla vittoria nel 5 contro 5 femminile. Sasha Banks è la Women’s Champion più dominante: la campionessa di SmackDown batte Asuka (Raw Women’s Champion) in una contesa rapidissima: è la prima vittoria schiacciante di Sasha Banks ai danni della giapponese. Dominante il team Raw nel 5 contro 5 maschile con il team SmackDown (5 eliminazioni a 0). Nelle altre sfide fra brand successi per Bobby Lashley (Raw) e gli Street Profits (SmackDown).

WWE Survivors Series 2020: risultati e riepilogo dei match

Co-brand Battle Royal – Kick Off Match

Vincitore: The Miz (Raw)

Traditional 5 vs 5 Men’s Elimination Match

Vincitori: Team Raw (AJ Styles, Sheamus, Riddle, Keith Lee e Braun Strowman) vs Team SmackDown (Jey Uso, Otis, King Corbin, Kevin Owens e Seth Rollins)

Tag Team Match

Vincitori: The Street Profits (SmackDown Tag Team Champions) vs The New Day (Raw Tag Team Champions)

United States Champion vs Intercontinental Champion Match

Vincitore: Bobby Lashley (Raw) vs Sami Zayn (SmackDown)

SmackDown Women’s Champion vs Raw Women’s Champion

Vincitrice: Sasha Banks (SmackDown) vs Asuka (Raw)

Traditional 5 vs 5 Women’s Elimination Match

Vincitrici: Team Raw (Lana, Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans e Peyton Royce) vs Team SmackDown (Bianca Belair, Liv Morgan, Ruby Riott, Natalya e Bayley)

Champion vs Champion Match

Vincitore: Roman Reigns (Universal Champion) vs Drew McIntyre (WWE Champion)