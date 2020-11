SuperLega Pallavolo – Vibo Valentia dà spettacolo! Che vittoria contro i Campioni del Mondo di Civitanova

15 Novembre 2020 19:48

Lube Civitanova-Vibo Valentia 1-3, prestigioso successo per la squadra calabrese che batte in trasferta gli attuali Campioni del Mondo

SuperLega, Lube Civitanova-Vibo Valentia 1-3 – Solo una partita giocata (causa Coronavirus) nella domenica di SuperLega, ma dall’alto contenuto di spettacolarità. Vibo Valentia non smette di stupire raccogliendo il 6° successo della sua stagione contro la grande favorita per lo scudetto, la Lube Civitanova che meno di un anno fa si è portata a casa Champions Legue e Mondiale per Club. La Tonno Callipo, unica rappresentante del Sud Italia nella Superlega, si è imposta con il punteggio di 1-3 (23-25 / 25-18 / 20-25 / 23-25) sbancando in trasferta il palasport di Civitanova. Davide Saitta ispira i compagni, Rossard, De Falco e Abouba martellano continuamente la difesa dei cucinieri che si ritrova in grossa difficoltà. Nel quarto set, quello decisivo per il successo finale, Vibo Valentia mantiene 5 punti di vantaggio per buona parte del periodo di gioco, capitalizzando la seconda occasione utile per chiudere l’incontro sul 23-25 sul servizio avversario.