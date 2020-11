4 Novembre 2020 18:27

Stretto di Messina: dalle 21 di lunedì 9 novembre alle 21 di martedì 10 novembre sciopero del personale Blu Jet

Le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL hanno proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle 21.00 di lunedì 9 novembre alle 21.00 di martedì 10 novembre 2020. Durante lo sciopero saranno effettuate le corse in fascia oraria di garanzia (6-9/18-21), come da prospetto in allegato. Non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni. Informazioni sul sito web www.blujetlines.it.

ECCO IL CALENDARIO