Stipendi Serie A – Tre club devono ancora pagare le mensilità di settembre, alto il rischio di penalizzazione: tremano le big

28 Novembre 2020 11:47

Stipendi Serie A, tre club devono ancora pagare il mese di settembre: il tempo stringe e il rischio di penalizzazione è alto, tremano due big

Stipendi Serie A, situazione drammatica – Le squadre della Serie A iniziano a provare sulla propria pelle le difficoltà relative ai mancati introiti causati dalla pandemia di Coronavirus. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sono tre club (Napoli, Lazio e Benevento) che devono ancora pagare gli stipendi di settembre, per i quali la scadenza ultima è il prossimo 1 dicembre. Possibile che le squadre in questione vogliano aspettare fino all’ultimo giorno per non svuotare le casse societarie prima del tempo, nonostante qualche giusta lamentela dei calciatori. Se gli stipendi non dovessero essere pagati entro tale data i club rischiano una penalizzazione in classifica.