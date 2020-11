Squalificati Serie B: Reggina, il Giudice sportivo “grazia” Menez

3 Novembre 2020 14:52

Squalificati Serie B – Le decisioni del giudice sportivo dopo la 6ª giornata del campionato cadetto: ecco quante giornate resta fermo Menez

Squalificati Serie B – Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito ai calciatori sanzionati nell’ultimo turno. C’era grande attesa per sapere di quante giornate fosse la “punizione” inflitta a Jeremy Menez dopo il rosso sventolato dall’arbitro Ayroldi al 22′ di Reggina-Spal. L’attaccante francese può dirsi graziato, è stata comminata infatti soltanto una giornata di stop. Tre invece i turni di squalifica per Castro della Spal, autore di un gesto antisportivo nei confronti di un avversario. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CASTRO Lucas Nahuel (Spal): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MATEJU Ales (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere, al 23° del primo tempo, rivolto ad un Assistente critiche irrispettose.

PISANO Eros (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Davide (Cremonese): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato con veemenza una

decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SCALABRELLI Cristiano (Spal): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina

aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GEMMI Roberto (Pisa): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva,

contestato con veemenza l’operato arbitrale.