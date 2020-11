Squalificati Serie B, il giudice sportivo: in casa Reggina Crisetig fermo un turno, in due entrano in diffida

24 Novembre 2020 13:38

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: in casa Reggina tre attenzionati, tra squalificati e diffidati

Squalificati Serie B – Le decisioni del giudice sportivo al termine dell’8ª giornata. In casa Reggina, un turno di stop a Crisetig dopo l’espulsione contro il Pisa, mentre entrano in diffida Folorunsho e Rossi. Di seguito l’elenco completo.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

CORBO Gabriele (Ascoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso

di una chiara occasione da rete.

CRISETIG Lorenzo (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

ROMAGNOLI Simone (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

CASASOLA Tiago Matias (Salernitana)

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Reggina)

ROSSI Marco (Reggina)

VALOTI Mattia (Spal)

b) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

COZZI Paolo (Empoli)

ODDO Massimo (Pescara)

SIGOLO Massimiliano (Empoli)

VENTURATO Roberto (Cittadella)

c) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

AVALLONE Salvatore (Salernitana)