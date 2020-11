Lo spray che protegge dal Coronavirus, la rivelazione del biologo Vescovi: “Costo bassissimo” [VIDEO]

14 Novembre 2020 17:17

Importante dichiarazione da parte del biologo Vescovi: è stato inventato uno spray in grado di proteggere dal Coronavirus

Una dichiarazione importantissima è stata fatta ieri a Stasera Italia, programma di Rete 4 condotto da Angela Palombelli, da parte del biologo Angelo Vescovi: è stato inventato uno spray in grado di proteggere dal Coronavirus: “Questa notizia non è ancora uscita – ha detto – ma la Columbia University ha inventato questo spray e funziona spruzzandolo nel naso. Funziona sul virus e non sull’ospite. In ogni caso il costo sarà basso e impedisce al Covid di entrare e protegge al 100 per cento”. Di seguito il VIDEO con le sue parole.

Angelo Vescovi ci spiega in diretta a #StaseraItalia una novità che può essere utile per proteggersi dal virus: lo spry anti #Covid19 pic.twitter.com/EibOXF5dOC — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 12, 2020