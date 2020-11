Sporting Lisbona, spara a Bruno Tavares e poi scappa: il calciatore salvato in ospedale dai medici

11 Novembre 2020 13:32

Bruno Tavares raggiunto da uno sparo al petto, la persona che ha sparato il colpo è poi fuggita: il calciatore dello Sporting salvato dai medici

Incredibile storia che arriva dal Portogallo. Bruno Tavares, giovane talento dello Sporting Club de Portugal, è stata raggiunto da un colpo di pistola al petto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in una stazione di servizio. Secondo quanto riporta il The Sun, la persona che ha fatto partire il colpo (probabilmente accidentale) si è dato alla fuga. Potrebbe trattarsi di una persona che era presente insieme al giovane calciatore. Bruno Tavares è stato portato subito all’ospedale Garcia de Orta di Lisbona nel quale i medici, fortunatamente, gli hanno salvato la vita. La polizia intanto indaga sull’identità del colpevole.