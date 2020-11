Spal, si continua a vincere dopo Reggio: battuta anche la Salernitana. La classifica di Serie B aggiornata

6 Novembre 2020 23:09

Nel’anticipo della 7ª giornata di Serie B la Spal ha superato 2-0 la Salernitana

La Spal adesso non si ferma più e, dopo aver battuto domenica scorsa la Reggina, supera con un classico 2-0 la Salernitana nell’anticipo della 7ª giornata del campionato di Serie B. Con le reti realizzate da Valoti e Di Francesco, la squadra di mister Tesser mette in tasca altri tre punti fondamentali e si affaccia alle zone alte della classifica dopo un inizio di stagione col freno tirato. A nulla vale la reazione nella ripresa della formazione granata, che dunque si arrende e si fa rubare momentaneamente il quarto posto. Di seguito la classifica completa in attesa delle altre partite.

CLASSIFICA