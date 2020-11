Southampton in testa alla Premier League, il tweet in stile Trump: “fermate il conteggio, siamo primi!”

7 Novembre 2020 12:47

Il Southampton è in testa alla Premier League e ironizza su Twitter: “stop the count” il ginguettio che fa il verso alle parole di Donald Trump

Dopo 8 giornate di Premier League il Southampton è in testa al campionato. Alzi la mano chi lo aveva previsto! I ‘Saints’ sono primi a parimerito con il Liverpool, a quota 16 punti, con i Red impegnati nell’insidiosa trasferta in casa del Manchster City. Dopo il successo arrivato per 2-0 sul Newcastle, il terzo consecutivo, nonchè il quinto in stagione, il Southampton ha postato un ironico messaggio su Twitter nel quale è presente la classifica del campionato e la scritta “stop the count“. In periodo di elezioni americane la frase ha ricordato a molti tifosi le esternazioni di Donald Trump che ha chiesto lo stop dello scrutinio dei voti via posta che ne avrebbero potuto ribaltare l’iniziale vantaggio (e così è stato!) in favore di Joe Biden. Chissà se al Southampton andrà meglio che a Donald Trump…