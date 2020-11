Sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti dal 27 novembre

18 Novembre 2020 15:06

Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio scrivono una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Dal 27 novembre saranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, da lunedì 30, anche quelle diurne. Lo scrivono Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Governo, in cui sottolineano che “il pressoché azzeramento delle vendite a fronte del mantenimento dei costi fissi” non permetterà dalla fine della prossima settimana “di garantire l’apertura degli impianti con continuità e regolarità“.