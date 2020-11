26 Novembre 2020 16:34

Sondaggi politici per Agi-Youtrend la Lega ancora in calo, scende sotto al 24%. Forza Italia recupera e supera il 7%, il Pd di Zingaretti secondo partito

Sondaggi Politici- Per Agi-YouTrend Forza Italia guadagna e si attesta al 7%. In calo la Lega che, pur restando il primo partito in Italia con il 23,4%, in sole due settimane ha perso lo 0,6%. Il Partito Democratico resta al secondo posto e si attesta al 20,4%. Segue Fratelli d’Italia con il 16,1%, mentre il Movimento 5 Stelle sarebbe al 15,1%. Italia Viva si attesta al 3,3%, mentre Azione, Leu e “La Sinistra” restano stabili al 3,2%. +Europa al 2,1%, mentre i Verdi con l’1,5% calano dello 0,2%.