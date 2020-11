Solidarietà a Sellia Marina: l’Esercito dona generi alimentari per le famiglie più bisognose

13 Novembre 2020 11:59

Grande gesto di solidarietà dei militari dell’Esercito in Calabria a favore delle famiglie più bisognose

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, che sarà celebrata il prossimo 15 novembre, i militari del Comando Militare Esercito (CME) “Calabria” e del 2° Reggimento Aves “Sirio” hanno donato alla Parrocchia SS del Rosario una consistente quantità di generi alimentari di prima necessità con lo scopo di renderli disponibili per le famiglie indigenti del Comune di Sellia Marina. La consegna delle derrate è avvenuta alla presenza del Colonnello Giovambattista Frisone, Comandante del CME, del Sindaco della città di Sellia Marina, Ingegnere Francesco Mauro e dei Sacerdoti Don Giuseppe Cosentino e Don Raffaele Rimotti della Parrocchia. “Con questo contributo”, ha affermato il Colonnello Frisone, “gli uomini e le donne dell’Esercito vogliono ulteriormente dimostrare la vicinanza e il sostegno alla popolazione che sta vivendo questo momento con particolare difficoltà”. Parole di apprezzamento sono state pronunciate dai Sacerdoti, che hanno espresso profonda gratitudine nei confronti dei militari del Comando Militare Esercito “Calabria” e del 2° Reggimento Aves “Sirio” per questo grande gesto di solidarietà sociale che consentirà di aiutare le famiglie della città che vivono in difficoltà economiche e senza certezze per il proprio futuro. Questo prezioso gesto dei militari conferma che l’Esercito è una Istituzione vicina alla popolazione, sempre pronta a sostenere le attività che operano per il bene sociale.