“Zuccatelli dice che le mascherine non servono a un cazzo, pensate sia adatto a fare il commissario alla sanità in Calabria?”: il Presidente dell’ISS in difficoltà, “preferisco non rispondere, domanda non pertinente”

10 Novembre 2020 13:41

Conferenza sull’analisi epidemiologica Covid-19 presso il Ministero della Salute, le parole del professore Silvio Brusaferro

Durante la conferenza stampa settimanale sull’analisi epidemiologica Covid-19 presso il Ministero della Salute, il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro non è riuscito a rispondere ad una domanda rivolta dalla giornalista Virginia Di Marno di Mediaset che chiedeva conto della Calabria dichiarata zona rossa per colpa dei commissari nominati dallo Stato e voleva un commento scientifico sulle dichiarazioni “no mask” del nuovo commissario alla sanità Zuccatelli appena nominato dal ministro Speranza.

A queste domande il professore Brusaferro ha preferito glissare: “credo che a rispondere a queste domande non siamo noi le persone più adatte, perchè noi siamo uomini di scienza che lavorano con i dati e collaborano con tutta la comunità scientifica cercando proprio di fare il loro meglio per supportare la comunità, non le risponderei perchè non sono domande pertinenti alla mia figura. Credo che i cittadini calabresi possano anche loro dimostrare come possono nell’arco di poche settimane riportare la curva a valori che consente non di rilassarsi ma di diminuire le restrizioni che oggi sono state applicate“.

Virginia Di Marno ha insistito dalla sua postazione chiedendo una risposta sul comportamento di Cotticelli, ma è stata tagliata dall’addetto stampa che è passato alla domanda successiva.