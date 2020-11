Sileri in tv: “quello che succede oggi negli ospedali lo vediamo ogni anno con il picco influenzale”

22 Novembre 2020 11:13

Le parole di Francesco Sileri viceministro della Salute

“Quello che noi vediamo negli ospedali oggi per il Covid, adesso chiedo anche al Direttore perchè quando si è direttori di un quotidiano, nel mese di Gennaio 2018 non c’era il Covid ma tutti i giornali mettevano foto degli ospedali pieni perchè vi era il picco influenzale e anche nel 2019 quindi quello che viviamo oggi è qualcosa che esiste per l’influenza ogni anno, è un problema strutturale“. Sono queste le parole di Francesco Sileri viceministro della Salute a Piazza pulita su La7 del 19 novembre.