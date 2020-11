19 Novembre 2020 19:21

Sicilia, Siracusano: “congratulazioni all’avvocato Salvatore Silvestro, nuovo responsabile regionale per la Sicilia del Dipartimento Giustizia di Forza Italia”

“Congratulazioni all’avvocato Salvatore Silvestro, nuovo responsabile regionale per la Sicilia del Dipartimento Giustizia di Forza Italia.

Una personalità di grande spessore, mio concittadino, un giurista noto e apprezzato a livello nazionale, una risorsa preziosa nel posto giusto per il nostro movimento. Buon lavoro e in bocca al lupo”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.