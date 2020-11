Sicilia, Fratelli d’Italia presenta la mozione ‘Risorse per l’editoria’: “rivedere i criteri per l’erogazione dei fondi, è un’occasione di rilancio del settore”

4 Novembre 2020 12:44

Sicilia, mozione all’Ars di Fratelli d’Italia sui criteri dei fondi regionali per l’editoria

“L’intero gruppo di Fratelli d’Italia ha già presentato lo scorso 19 ottobre la mozione ‘Risorse per l’editoria’ con la quale si rivedono i criteri per l’erogazione dei fondi regionali previsti per gli editori siciliani, così che possano rappresentare realmente una occasione di parziale ristoro e in particolare una opportunità di rilancio per quell’editoria che svolge nel rispetto delle regole l’attività di servizio a cui è preposta”. Lo ha detto la capogruppo di Fratelli d‘Italia all’Assemblea regionale siciliana Elvira Amata.

“Riteniamo che debbano essere ammessi ai contributi gli editori che hanno in carico dipendenti con regolare contratto giornalistico; che presentino piani di sostegno all’occupazione della forza lavoro in essere, al sostegno, alla riconversione in essere nel web e digitale, alla ristrutturazione aziendale anche attraverso incentivi agli esodi e a progetti di nuova occupazione. Infine quelli che intendano riparare, mettendosi in regola con i pagamenti arretrati agli Istituti di categoria e ripianino eventuali debiti contratti, attraverso l’utilizzo delle somme percepite. Vorremmo che tutti i gruppi parlamentari si uniscano a sostegno della nostra editoria virtuosa – ha concluso Amata – e appongano la loro firma alla mozione perché non c’è colore politico quando si devono difendere posti di lavoro o promuoverne di nuovi”.