Sicilia: drive through della Difesa a Palermo

10 Novembre 2020 09:38

La Difesa schiera anche in Sicilia gli assetti di screening a integrazione degli sforzi della Sanità regionale

La Difesa schiera anche in Sicilia gli assetti di screening a integrazione degli sforzi della Sanità regionale. Il primo, alla Fiera del Mediterraneo, accoglierà il pubblico a piedi. L’assetto è già in fase di montaggio. Potrà essere in funzione entro le 11.15 di questa mattina.