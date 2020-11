Sicilia: domani l’assessore Marco Falcone in visita istituzionale nell’agrigentino

8 Novembre 2020 16:04

Sicilia: l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 9 novembre 2020, si recherà in visita istituzionale in provincia di Agrigento

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 9 novembre 2020, si recherà in visita istituzionale in provincia di Agrigento. Alle ore 11 l’esponente del Governo Musumeci sarà a Cammarata; a seguire alle ore 13 l’assessore raggiungerà Lucca Sicula e, alle ore 14.30, Burgio. Previsti incontri con le amministrazioni comunali e i sindaci Giuseppe Mangiapane, Salvatore Dazzo e Vito Ferrantelli. Successivamente tappa a Ribera, alle ore 16, per un sopralluogo al cantiere Iacp di Largo Martiri di via Fani assieme al sindaco Matteo Ruvolo. Infine, alle 16.45, l’esponente del Governo Musumeci sarà ad Agrigento: primo incontro al Genio civile con funzionari e dipendenti. Infine, alle 17.30, Falcone sarà in municipio per un incontro con il sindaco Franco Micciché.