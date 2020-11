Sicilia: Bonfirraro editore sceglie il dialogo digitale con “Incontriamoci”

13 Novembre 2020 22:10

Libri, autori, live, reading e incontri online, dal 16 Novembre al 14 Dicembre 2020. Incontriamoci è il luogo dove incontrarsi e discutere di cultura in ottica contemporanea. Qui avviene il libero scambio di idee e argomenti

Bonfirraro editore, con oltre trent’anni di esperienza nel settore culturale e creativo, dialoga e si confronta, per un mese, con realtà nazionali e interlocutori del mondo della cultura. Internet è, citando Marc Augè, un “nonluogo”, uno spazio in cui quello che vi transita non è riconducibile a coordinate spazio-temporali determinate. Bonfirraro editore riplasma questo spazio per renderlo un ambiente transazionale, in cui creare legami, relazioni e sinergie. Attraverso il dialogo, la casa editrice vuole stimolare l’incontro e il confronto, travalicando i limiti fisici e geografici. Grazie alle risorse offerte dal web, i partecipanti accederanno alla stanza virtuale, collegandosi da ogni città d’Italia. Il format nasce per reagire alle limitazioni causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 con talk, conversazioni, dibattiti online, incontri con autori e personaggi di spicco del mondo della cultura. I partecipanti si confrontano, una o due volte a settimana, su tematiche sempre diverse, portando nell’agorà digitale un’immagine corale, ma allo stesso tempo individuale e personale su argomenti di grande attualità e sensibilità.

Gli appuntamenti verranno condivisi tramite diretta sulla pagina Facebook di Bonfirraro Editore ogni settimana alle 19.00, dal 16 Novembre al 14 Dicembre 2020. Sono 8+1 gli incontri ideati e organizzati dalla casa editrice. Le tematiche affrontate rispecchiano a pieno le linee editoriali e le scelte più vincenti: si andrà dal giallo al romanzo storico, dalla narrativa femminile ai saggi d’inchiesta. Un appuntamento, invece, sarà dedicato ai professionisti dell’editoria e alle loro previsioni sugli effetti del Covid-19 nel settore. L’opening di Incontriamoci si svolgerà in memoria di Mauro Mellini, avvocato, politico e saggista, venuto a mancare pochi mesi fa.

Per tutta la durata dell’evento, gli e-book saranno acquistabili on line, sul nostro sito e su tutte le piattaforme, a 4,99€. Su tutti i libri cartacei acquistati nel sito della casa editrice durante il mese di novembre, utilizzando il codice “Incontriamoci2020”, verrà applicato lo sconto del 20%. Inoltre, comprando un libro su www.bonfirraroeditore.it, entro il 31 Dicembre, si avrà in omaggio il relativo e-book. Platone diceva “se ci conosceremo, noi sapremo forse anche qual è la cura che dobbiamo avere di noi stessi; se non ci conosceremo, non lo sapremo mai.” Incontriamoci, nella speranza che questo momento di emergenza diventi un’opportunità di crescita e consapevolezza, un modo per stare vicini nonostante la distanza.

GLI EVENTI

Lunedì 16 Novembre “Incontriamoci in memoria di Mauro Mellini”. Retrospettiva sull’autore. Gli amici, i colleghi e i collaboratori ricordano il politico, lo scrittore, l’uomo. Partecipano al memoriale: avv. Giuseppe Lipera, il giornalista ed ex parlamentare Marco Taradash, avv. Alessio Di Carlo, avv. Jacopo Saverio Bartolemei, l’avv. Andrea Granata e l’editore Salvo Bonfirraro. L’incontro è moderato dallo storico e direttore di Real Inside magazine, Alessandro Iovino.

Giovedì 19 Novembre: “Incontriamoci a Racalmuto con Sciascia”. Un tributo all’anticonformista scrittore siciliano, che ha influenzato il modo di vedere il mondo di un’intera generazione di intellettuali. Intervengono gli scrittori Cirino Cristaldi, Salvatore Petrotto, Alessandro Severino con la partecipazione dei prof. Antonio Di Grado, il presidente della commissione antimafia Claudio Fava e il giornalista Rai Pino Finocchiaro. Modera l’incontro il giornalista Fernando Massimo Adonia.

Lunedì 23 Novembre: “Incontriamoci in rosa: letteratura al femminile”. Due appuntamenti riempiranno la settimana dedicata a combattere la violenza contro donne. Intervengono le scrittrici Serena Ricciardulli, Samanta Viva, Stefania Rinaldi e Simona Zeta, con la partecipazione di Emma Fenu di Letteratura e Cultura al femminile e la giornalista Maria Teresa Cascino, cofondatrice del Women’s Fiction Festival. Modera l’incontro Eva Luna Mascolino.

Giovedì 26 Novembre: “Incontriamoci in rosa: NO VIOLENCE”. Intervengono le scrittrici Ismete Selmanaj, Marcella Spinozzi Tarducci, Mariuccia La Manna, Silvia Ammavuta con la partecipazione di Cristiana Scoppa di Associazione Dire Donne in Rete contro la Violenza, Giulia Cuter del progetto Senza Rossetto. Modera l’incontro la giornalista Giusy Sciacca.

Lunedì 30 Novembre: “Incontriamoci con la storia attraverso il romanzo storico”. Un viaggio nella storia attraverso i titoli di Bonfirraro editore. Intervengono gli scrittori: Eleonora E. Spezzano, Massimiliano Gagliardini, Sal Costa, Samuele Cau con la partecipazione della scrittrice Barbara Bellomo e lo storico Tino Vittorio. Modera l’incontro Roberto Orsi di Thriller storici e dintorni.

Giovedì 3 Dicembre: “Incontriamoci nella Torino magica”. Un viaggio nella Torino esoterica. Interviene lo scrittore Enzo Orlando con la partecipazione di Carlo F. De Filippis, Daniela Schembri Volpe, lo storico Giancarlo Guerreri e Igor Caputo della Libreria Aretusa di Torino. Modera l’incontro Michela Tanfoglio.

Lunedì 7 Dicembre: “Incontriamoci in Sicilia con i suoi segreti”. Intervengono Massimiliano Scudeletti, Gabriele Mulè, Ivan Nicosia, Salvatore Arena; con la partecipazione di Giacomo di Sicilian Says e Joshua Nicolosi, curatore della rubrica Sicilitudine per Sicilian Post. Modera l’incontro Giorgio Romeo, direttore di Sicilian Post.

Giovedì 10 Dicembre: “Incontriamoci nel futuro: editoria 4.0”. Dibattito sul futuro dell’editoria e previsioni per il 2021. Partecipano Massimo Fazio blogger di “Quelli che…letto, riletto e recensito”, Leonardo Taiuti di Bookdealer, Mariana Marenghi del Covo della Ladra – Ladra di Libri, Enrico Quaglia di NW consulenza e marketing editoriale e l’editore Salvo Bonfirraro. Modera il giornalista Valerio Musumeci.

Lunedì 14 Dicembre: “Incontriamoci a Natale con un libro”. Lo staff di Bonfirraro editore e i suoi autori augurano Buon Natale e felice anno nuovo. Che il 2021 sia un anno migliore.