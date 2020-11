Sicilia: 20enne positivo al Coronavirus viola la quarantena domiciliare, denunciato

10 Novembre 2020 11:04

Il giovane è stato denunciato alla Procura di Gela e posto nuovamente in isolamento presso la propria abitazione

Un 20enne positivo al Coronavirus è stato trovato domenica sera per strada dagli agenti del Commissariato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il giovane, che ha l’obbligo di quarantena presso la propria abitazione, poiché positivo al Covid, è stato trovato dai poliziotti in un luogo di ritrovo. Il trasgressore è stato denunciato alla Procura di Gela. Benché asintomatico, nei giorni scorsi, era risultato positivo al virus e messo in quarantena dall’Azienda sanitaria provinciale, presso il proprio domicilio, isolato anche dai suoi familiari, nel rispetto dei dai protocolli sanitari. Il giovane è dunque stato posto nuovamente in isolamento domiciliare.