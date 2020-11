Novità dal settore arbitrale: Giorgio Chilà nuovo Osservatore Nazionale

8 Novembre 2020 14:34

Novità dal settore arbitrale della Regione: Giorgio Chilà è un nuovo Osservatore Nazionale

Giorgio Chilà, già arbitro nazionale con trascorsi positivi ed importanti, è stato nominato Osservatore Nazionale per i campionati di Serie B e A2 maschili con effetto immediato. Un nuovo step nella riorganizzazione del Comitato Italiano Arbitri ed un nuovo passo in avanti per il Cia Regionale condotto dal Presidente Michele Capurro.

“Sono molto soddisfatto di aver raggiunto questo importante traguardo nel mio percorso sportivo – ha dichiarato Giorgio Chilà – Sono, altresì fiero di aver ricevuto questo incarico. Porgo un particolare ringraziamento a chi a creduto in me: Giovanni Santucci, Michele Capurro e Carlo Chilà”.

“Mi congratulo con Giorgio per il nuovo incarico, con lui ho, piacevolmente, condiviso parte della mia carriera arbitrale – ha invece sottolineato il Presidente Capurro – Sono certo che continuerà a dimostrare il suo grande valore di uomo e di tecnico. Questo gradevole traguardo come altri da poco già raggiunti mi permette di sottolineare il proficuo lavoro tecnico regionale che in questi ultimi anni è stato ancor più organizzato e coordinato dal Cia Calabrese”.