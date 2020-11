Serie C – Incredibile in Catania-Vibonese: l’allenatore dei siciliani ferma l’avversario in ripartenza, rosso diretto! [VIDEO]

19 Novembre 2020 11:59

Episodio incredibile accaduto in Catania-Vibonese di Serie C: l’allenatore Giuseppe Raffaele espulso dopo aver fermato un avversario in ripartenza

Nella serata di ieri si è giocato il recupero della sfida Catania-Vibonese, valevole per il campionato di Serie C. Nel concitato finale di gara, poco dopo il gol dei calabresi che ha accorciato le distanze portando il punteggio sul 2-1, è accaduto un episodio a dir poco incredibile. L’allenatore dei padroni di casa, Giuseppe Raffaele, ha pensato bene di vestire i panni da terzino e fermare una ripartenza della Vibonese entrando in campo per strappare la palla ad un calciatore dei calabresi. L’arbitro non ha potuto far altro che estrarre il rosso diretto!