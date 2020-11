Serie B – La decisione del giudice sportivo su Salernitana-Reggiana: vittoria 3-0 a tavolino ai campani

19 Novembre 2020 19:14

Salernitana-Reggiana, il giudice sportivo ha assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei campani: gli ospiti puniti per la mancata trasferta

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 novembre 2020, ha deliberato il 3-0 tavolino in favore della Salernitana nel match contro la Reggiana, valevole per la 6ª giornata della Serie BKT. La partita non venne disputata lo scorso 31 ottobre a causa dell’assenza della squadra ospite a causa dei numerosi casi di Coronavirus presenti nel gruppo squadra. Ricordiamo che la squadra allenata da Alvini aveva già usato l’unico ‘jolly’ disponibile chiedendo il rinvio della partita contro il Cittadella.