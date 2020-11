Serie B Basket – Viola Reggio Calabria-Mastria Catanzaro LIVE: padroni di casa avanti a fine 1° tempo 46-38

29 Novembre 2020 18:53

Viola Reggio Calabria-Mastria Catanzaro, l’esordio in casa dei neroarancio nel campionato 2020-2021 di Serie B: le emozioni del derby calabrese

Dopo i continui rinvii e le difficoltà dovute alla pandemia di Coronavirus che hanno messo in difficoltà il mondo dello sport, basket compreso, inizia finalmente il campionato di Serie B. A Reggio Calabria c’è grande attesa per l’esordio stagionale della Pallacanestro Viola, seppur il Palacalafiore di Pentimele sia privo del consueto calore dei tifosi a causa delle ristrettezze legate al Coronavirus. Prima partita subito caldissima: il derby calabrese contro Mastria Catanzaro che StrettoWeb seguirà in diretta per i suoi lettori.

Viola Reggio Calabria-Mastria Catanzaro LIVE:

3° Quarto – a

Fine primo tempo – La Viola parte male, poi si riprende alla distanza. La classe di Genoese fa la differenza (2/4 da 3 e 10 punti complessivi), Mascherpa e Gobbato con 10 punti a testa danno una grossa mano in attacco. Fall lotta sotto canestro ma è lucido nelle conclusioni ravvicinate. Il gioco di Catanzaro passa dalle mani di Cucco, best scorer con 12 punti segnati. Punteggio fermo sul 46-38

2° Quarto – Alla tripla di Cucco (CT) risponde Mascherpa (RC) da due con una penetrazione in area. 46-38

2° Quarto – Tanti errori di Y. Fall sotto canestro: bene a rimbalzo, ma troppi errori nelle conclusioni sottomisura.

2° Quarto – Catanzaro prova ad accorciare, ma poi c’è il solito Genoese: altra tripla! 40-31

2° Quarto – Schiaccia Sebrek per la Viola! 30-24

2° Quarto – Inizio confuso, a Morciano rispondono Roveda e Prunotto, Viola ancora avanti 26-18.

1° Quarto – Sì chiude il primo quarto di gara. La Viola parte male ma recupera e chiude in crescendo. 6 punti per Gobbato, 5 per Genoese. 22-15

1° Quarto – Reagisce la Viola! Gobbato, Fall e Genoese fanno faville in attacco e riportano su i neroarancio. 17-15

1° Quarto – Partenza shock di Catanzaro, Cucco fa malissimo ai padroni di casa, Coach Bolignano riorganizza le idee con un timeout. 2-10

Ore 18:00 – Inizia il derby calabrese!

Ore 17:45 – Tutto pronto per l’esordio stagionale della Viola Reggio Calabria, il primo appuntamento è contro Mastria Catanzaro per un derby calabrese che si prospetta subito caldissimo. Peccato non poter godere della presenza dei tifosi al Palacalafiore