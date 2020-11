La Lega Serie A vota all’unanimità, c’è l’ok ai Fondi: in arrivo 1.7 miliardi di euro, un toccasana per le casse dei club

19 Novembre 2020 15:48

La Lega ha accettato all’unanimità l’offerta del consorzio CVC-Advent-Fsi: in arrivo 1.7 miliardi di euro per dare respiro alle casse dei club

La Lega Serie A ha votato all’unanimità accettando l’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi che entra con il 10% nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Riunitisi oggi alle 13:00, presso l’hotel St. Regis di Roma, i presidenti di Serie A hanno fatto fronte comune, nonostante servissero solo 14 voti su 20, scegliendo di accettare gli 1.7 miliardi di euro proposti, un vero toccasana per le casse dei club in un momento così complicato dal punto di vista economico a causa del Coronavirus.

“In un percorso, per arrivare in cima, bisogna salire delle scale – ha spiegato Paolo Dal Pino, presidente Lega di A – abbiamo fatto un bel cammino, ora non c’è nulla di definitivo, mancano ancora diverse verifiche, ma abbiamo accettato la proposta. Ringrazio i fondi come ringrazio tutte le società, abbiamo saputo fare sistema come Serie A. Abbiamo fatto qualcosa di unico in un momento davvero drammatico. Questa è la cosa che ci rende più felici. Il calcio ora può e deve andare avanti. In questo momento chi è costretto a stare a casa, senza calcio sarebbe più triste“.