In Serie C c’è una nuova Reggina, che sta facendo anche meglio: e a Bari rivedono i fantasmi…

16 Novembre 2020 11:55

Il Bari rivede i fantasmi: ieri la Reggina, oggi la Ternana, i racconti di un film già visto…

A Bari rivedono i fantasmi. Una replica, anche più brutta, di un film già visto. Con la sconfitta interna di ieri contro la Ternana, infatti, i galletti sono scivolati a -7 in classifica dagli stesso rossoverdi, i quali stanno praticamente ricoprendo la figura della nuova Reggina che la scorsa stagione ha “rubato” la scena alla corazzata di De Laurentiis.

Ma perché si è parlato di “replica più brutta”? Perché la situazione, perlomeno a questo punto del campionato in rapporto a quello scorso, è anche peggiore. Il Bari, nella passata stagione, partì male, malissimo, con l’avvicendamento Cornacchini-Vivarini in panchina. Dopo 11 giornate i punti erano 21, contro i 20 attuali ma con una gara in meno. La Reggina capolista, che aveva appena stracciato il Picerno in casa, si ritrovava a 25 punti, a +4 dai galletti. L’attuale capolista invece, la Ternana, di punti ne ha 27, 7 in più dei biancorossi di Auteri.

Meriti, in gran parte, della compagine di Lucarelli, capace di fare ancora meglio degli amaranto di Toscano: 8 vittorie e 3 pareggi per i rossoverdi, un cammino devastante certificato anche dal successo nello scontro diretto di ieri. Certo, per poter fare un paragone assoluto è necessario aspettare almeno il giro di boa, per capire se questa Ternana sarà in grado di tenere il passo – in termini di continuità – che Denis e compagni riuscirono a tenere la scorsa stagione.

In attesa che altri turni vengano giocati, delineando così il cammino di ognuna, l’unica certezza ad oggi rimane la posizione del Bari, più o meno simile a quella della scorsa stagione. Sicuramente, quantomeno, quest’anno la partenza è stata buona. Antenucci e soci hanno fatto, a grandi linee, ciò che dovevano. La realtà? Che, di nuovo, abbiano trovato di fronte a loro una schiacciasassi. Qualche demerito, un po’ di sfortuna e gli stessi, identici, fantasmi. Come scacciarli? Halloween è appena passato…