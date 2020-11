29 Novembre 2020 17:40

Terremoto panchine in Serie B, saltano anche il terzo e quarto allenatore stagionale dopo Delneri a Brescia e Tedino a Chiavari. Ascoli e Pescara hanno infatti comunicato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico rispettivamente Bertotto e Oddo. Le due società hanno già annunciato il nuovo tecnico: l’ex Reggina Roberto Breda per gli adriatici, Delio Rossi invece per i marchigiani.