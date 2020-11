Serie B, il Venezia vince a Chiavari e vola: classifica, marcatori e prossimo turno

14 Novembre 2020 18:43

Serie B, il Venezia vince in casa dell’Entella nel recupero della 5ª giornata: classifica, marcatori e prossimo turno

Il Venezia vola, l’Entella sprofonda. La Serie B è ferma per le Nazionali ma si è giocato nel pomeriggio il recupero della 5ª giornata tra i liguri e i veneti. Gli ospiti sbancano Chiavari per 0-2 e volano in classifica a quota 13, al terzo posto. Rimangono a quota 4, invece, i ragazzi di Tedino, alla seconda sconfitta consecutiva in casa. La partita si decide nella ripresa, con l’autogol di Pellizzer al 49′ e il raddoppio di Ceccaroni al 76′. Di seguito la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

CLASSIFICA

Empoli 16 Chievo 14 Frosinone 13 Venezia 13 Spal 12 Lecce 12 Salernitana 11 Cittadella 10 Monza 9 Pordenone 8 Brescia 8 Reggina 7 Reggiana 7 L.R. Vicenza 6 Cosenza 5 Entella 4 Ascoli 4 Pisa 4 Pescara 4 Cremonese 3

CLASSIFICA MARCATORI

4 GOL

Diaw D. (Pordenone)

Mazzocchi S. (Reggiana)

Coda (Lecce)

3 GOL

Castro (Spal)

Garritano (Chievo)

La Mantia (Empoli)

Liotti (Reggina)

Marconi (Pisa)

Moreo (Empoli)

Tutino (Salernitana)

Vido (Pisa)

Forte (Venezia)

Stepinski (Lecce)

Maistro (Pescara)

PROSSIMO TURNO

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

ore 21:00

Frosinone-Cosenza

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 14:00

Brescia-Venezia

Cittadella-Empoli

Lecce-Reggiana

Pordenone-Monza

Spal-Pescara

ore 16:00

Vicenza-Chievo

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 15:00

Ascoli-Entella

ore 21:00

Reggina-Pisa

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE

ore 21:00

Salernitana-Cremonese