Serie B, la Cremonese fa il gran colpo: Ariedo Braida nuovo direttore generale

12 Novembre 2020 17:56

Colpo grosso della Cremonese, che in un comunicato ufficiale ha annunciato Ariedo Braida come nuovo direttore generale

Colpaccio della Cremonese. E’ entrato a far parte ufficialmente della società grigiorossa, in qualità di direttore generale, Ariedo Braida, una delle personalità calcistiche più importanti del mondo a livello manageriale, come dimostra la sua lunga militanza nel Milan più forte di sempre e nel Barcellona. Di seguito il comunicato integrale sul sito ufficiale del club.

“U.S. Cremonese comunica che a decorrere dal 1 dicembre 2020 il signor Ariedo Braida assumerà l’incarico di direttore generale del club grigiorosso. A partire dalla stessa data il signor Paolo Armenia ricoprirà il ruolo di direttore operativo. Il curriculum del Direttore Generale si connota per la sua vasta esperienza nel settore sia a livello nazionale sia internazionale. Nel dare il benvenuto a Cremona al signor Ariedo Braida, la Proprietà e la Società augurano buon lavoro”.