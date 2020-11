Serie B, gli arbitri dell’8ª giornata: per Reggina-Pisa c’è Giacomelli, a qualche settimana dalle polemiche di Milan-Roma…

18 Novembre 2020 14:06

Serie B, gli arbitri dell’8ª giornata: Giacomelli, l’arbitro delle polemiche di Milan-Roma, scelto per Reggina-Pisa

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma sabato 21 novembre 2020. Per Reggina-Pisa c”è Giacomelli. La sua ultima gara arbitrata è stata la discussa Milan-Roma di qualche settimana fa. Di seguito l’elenco completo.

FROSINONE – COSENZA Venerdì 20/11 h. 21.00

DI BELLO

DE MEO – CAPALDO

IV: VOLPI

BRESCIA – VENEZIA Sabato h. 14.00

ILLUZZI

TEGONI – LIBERTI

IV: PRONTERA

CITTADELLA – EMPOLI Sabato h. 14.00

MARINI

SCHIRRU – DELLA CROCE

IV: SERRA

SPAL – PESCARA Sabato h. 14.00

MASSIMI

ROSSI M. – SACCENTI

IV: SOZZA

LECCE – REGGIANA Sabato h. 14.00

MAGGIONI

LO CICERO – DI IORIO

IV: SANTORO

PORDENONE – MONZA Sabato h. 14.00

DI MARTINO

RASPOLLINI – MIELE

IV: AYROLDI

LR VICENZA – CHIEVO Sabato h. 16.00

CHIFFI

MUTO – VONO

IV: ABBATTISTA

ASCOLI – V. ENTELLA Domenica 22/11 h. 15.00

GARIGLIO

BINDONI – MONDIN

IV: CARELLA

REGGINA – PISA Domenica 22/11 h. 21.00

GIACOMELLI

PAGNOTTA – CIPRESSA

IV: ROBILOTTA

SALERNITANA-CREMONESE Lunedì 23/11 h. 21.00

ROS

TARDINO – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI