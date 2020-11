Proposta Serie B a 21 squadre, si prospetta guerra! Ghirelli: “Non esistono campionati con numeri dispari”

27 Novembre 2020 10:25

La proposta della Serie B di un campionato, quello prossimo, a 21 squadre, ha infastidito il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli

Si prospetta guerra, ma c’era da aspettarselo. La proposta della Lega B ufficializzata ieri in Assemblea riguardante una retrocessione in meno nel campionato in corso e dunque 21 squadre in quello prossimo ha infastidito Francesco Ghirelli, il numero uno della Lega Pro. Questa decisione, ovviamente, ridurrebbe le promozioni dalla Serie C da 4 a 3. Così si è espresso il presidente della terza serie in una nota.

“La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso delle Leghe coinvolte. Ho letto dalle agenzie di questo cambio. Ci vedremo in Consiglio Federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari: si propongono 21 squadre, fino a ieri erano 18″.