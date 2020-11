Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 8ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

20 Novembre 2020 17:25

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 8ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, diretta partite Sky o Dazn? – 8ª giornata di campionato, il massimo torneo italiano torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Apre Crotone Lazio sabato, la Juve ospita il Cagliari in serata. Domenica intensa con quattro gare alle 15 e il posticipo Napoli-Milan.

Dove seguire le partite della 8ª giornata di Serie A su SKY o DAZN:

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15:00

Crotone-Lazio (SKY)

ore 18:00

Spezia-Atalanta (SKY)

ore 20:45

Juventus-Cagliari (DAZN)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12:30

Fiorentina-Benevento (DAZN)

ore 15:00

Inter-Torino (DAZN)

Roma-Parma (SKY)

Sampdoria-Bologna (SKY)

Verona-Sassuolo (SKY)

ore 18:00

Udinese-Genoa (SKY)

ore 20:45

Napoli-Milan (SKY)