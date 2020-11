Coronavirus, un sindaco calabrese sfida Spirlì: “qui zero contagi, le scuole restano aperte”

15 Novembre 2020 15:14

Coronavirus, scuole chiuse in Calabria. Il sindaco di Soriano Calabro non ci sta e sfida Spirlì: “qui zero contagi e dunque restano aperte”

Il sindaco di Soriano Calabro, paese in provincia di Vibo Valentia, Vincenzo Bartone sfida il presidente ff Nino Spirlì e la sua ordinanza regionale di chiusura delle scuole: “tenuto conto delle ultime linee governative, e, soprattutto, dell’attuale situazione epidemiologica a Soriano Calabro, che fortunatamente registra zero contagi“, ha annunciato il varo di un’ordinanza comunale “che darà continuità all’apertura delle scuole nel territorio comunale in linea con il Dpcm del 3 novembre, secondo cui è prevista la didattica a distanza solo per la scuola secondaria di secondo grado e per le classi di seconda e terza media”.