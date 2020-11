10 Novembre 2020 12:42

Sant’Angelo di Brolo, chiusura al transito di un tratto della strada provinciale agricola 213 denominata “Cavallo Pastorio – S. Orsola – S. Venera”

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, con ordinanza n. 21/2020 avente effetto immediato, ha disposto la chiusura al transito per tutti i mezzi di un tratto della strada provinciale agricola 213 denominata “Cavallo Pastorio – S. Orsola – S. Venera”, in concomitanza con l’esecuzione dei lavori di ripristino della condotta idrica nel tratto compreso tra il chilometro 0+340 e il chilometro 0+420, nel Comune di Sant’Angelo di Brolo. Il provvedimento ha effetto a partire da oggi 10 novembre e fino a venerdì 13 novembre 2020. Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi: per chi proviene dal centro urbano del Comune di Sant’Angelo di Brolo i tracciati saranno quelli costituiti dalla strada provinciale agricola 222 (Cuvalo – S. Marta), dalla strada provinciale agricola 214 (S. Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo) e dalla strada provinciale 146. Per chi percorre la strada provinciale 146: strada provinciale agricola 214 (S. Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo).