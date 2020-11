4 Novembre 2020 11:50

Sant’Agata Militello: Valeria Fazio nominata assessore. Domani conferenza stampa

Il sindaco Bruno Mancuso ha nominato il quinto assessore della propria giunta. Si tratta di Valeria Fazio, attuale consigliere comunale del gruppo di maggioranza, eletta per il suo secondo mandato alle amministrative del 2018 come candidato più votato con 990 preferenze. Valeria Fazio entra dunque a far parte dell’esecutivo a fianco degli assessori Calogero Pedalà, vicesindaco, Achille Befumo, Ilaria Pulejo ed Antonio Scurria. Domani mattina, giovedì 5 novembre alle ore 11:30, l’insediamento ufficiale e la presentazione in una conferenza stampa che si terrà al castello Gallego.