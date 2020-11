Sanità, Silvestroni (FdI): “in Calabria tutto il dilettantismo del governo”

17 Novembre 2020 18:05

“Anche Gaudio, dopo Cotticelli e Zuccatelli, se ne va. Forse è il momento che il governo faccia altrettanto perché mostra realmente quello che è sulla drammatica vicenda del commissario alla sanità in Calabria. Quando le nomine non possono farle con il favore delle tenebre il Governo PD e M5S mostra tutte le sue incapacità e la sua improvvisazione. Sulle nomine fatte ad aprile e maggio hanno fatto sempre scelte legate alle amicizie d’infanzia e alla fedeltà politica, mentre i cittadini e la stampa erano giustamente impegnate a difendersi dal virus, adesso, il tempo delle scelte ideologiche e dei compagni di scuola, mi auguro sia finito. il bene dei cittadini Calabresi e di tutta Italia passa per la fine di questo Governo”. Lo scrive il deputato di FDI Marco Silvestroni.