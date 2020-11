17 Novembre 2020 15:46

Sanità in Calabria, Tripodi, (FI): “Misura colma, Governo ponga fine a Commissariamento e il 19 novembre riceva i Sindaci”

“La misura della sopportazione e della capacità di sottostare ai diktat per il popolo calabrese è abbondantemente colma. Con la rinuncia al ruolo di Commissario alla Sanità del Prof. Gaudio, il Governo ancora una volta si è dimostrato sordo alle richieste che vengono dal territorio, quelle di intervenire immediatamente per elaborare un serio Piano per la Sanità. I miei concittadini così come medici e amministratori sono allo stremo”. Lo dichiara Maria Tripodi deputato calabrese di Forza Italia, che prosegue: “Esorto il Presidente Conte a porre fine ad al Commissariamento e soprattutto a confrontarsi con i nostri Amministratori in protesta pacifica a Palazzo Chigi il prossimo 19 Novembre. Si comporti da Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, e li riceva. L’emergenza Calabria, che dura ormai da decenni va risolta insieme, con buon senso e il sostegno di tutte le istituzioni soprattutto quelle locali”.