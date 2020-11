11 Novembre 2020 18:55

Sanità in Calabria, Siclari (FI): “governo dia risposta alla protesta dei sindaci calabresi. Attendo in piazza anche i parlamentari del centrosinistra e del movimento cinquestelle”

“Il prossimo 19 novembre, davanti a Palazzo Chigi manifesteranno contro il commissariamento della sanità calabrese e per dotare la Calabria di un’assistenza sanitaria adeguata e dignitosa, i sindaci della regione, ultima in Italia per livello dei LEA, decretata “zona rossa” proprio per la grave carenza degli indicatori di efficienza e funzionalità del SSR. Alla manifestazione parteciperò anch’io come calabrese, come medico e come esponente di Forza Italia assieme ai colleghi parlamentari di tutto il centrodestra che hanno accolto il mio invito a fare fronte comune per il diritto alla salute di ciascun calabrese”, è quanto scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. “Attendo in piazza anche i parlamentari del centrosinistra e del movimento cinquestelle che so condividere la battaglia, ma che finora stanno privilegiando l’appartenenza politica e partitica, non esponendosi contro le scelte governative. Invito il Governo a dare risposte serie, impegnative e risolutive alla protesta che è il grido di dolore di tutto il popolo calabrese offeso nella dignità di cittadinanza, leso per la mancanza ed inefficienza dell’assistenza sanitaria erogata e tradito nelle fiducia malriposta nelle forze che sostengono l’azione governativa che insiste nell’imporre il commissariamento solo come misure di rientro dal debito e non come procedura per migliorare l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini italiani residenti in Calabria”, ha così concluso il senatore azzurro.