Sanità in Calabria, Siclari (FI): “fine del commissariamento ed azzeramento del debito”

11 Novembre 2020 16:40

Sanità in Calabria, Siclari (FI): “Ho continuato a chiedere la fine del commissariamento in audizione in commissione del commissario Scura e del Presidente Oliverio”

“Già durante la campagna elettorale delle politiche del 2018 avevo indicato come l’unica strada per una sanità calabrese dignitosa fosse quella di mettere fine al commissariamento con contestuale azzeramento del debito. In tal senso ho proseguito sia nei miei interventi in aula partendo dal primo del 5 giugno 2018 in occasione della fiducia al primo Governo Conte, sia con la manifestazione organizzata a Roma in piazza Montecitorio il 18 giugno 2019, sia con tutti gli emendamenti presentati al decreto Calabria, sposati da tutto il partito di Forza Italia, presentati in conferenza stampa alla sala Nassirya da Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini il 14 maggio 2019. Ho continuato a chiedere la fine del commissariamento in audizione in commissione del commissario Scura e del Presidente Oliverio”, è quanto afferma il senatore di Forza Italia, Marco Siclari.