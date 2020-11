Sanità in Calabria, lo sfogo di una studentessa reggina residente a Milano: “basta subire in silenzio, è l’ora di scendere in piazza e lottare per questa terra”

7 Novembre 2020 14:36

Lo sfogo di una lettrice di StrettoWeb dopo lo scandalo del commissario Cotticelli

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio della giovane lettrice di StrettoWeb Marica Cuppari, 21enne studentessa di giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. Di seguito la sua lettera completa:

“Sono originaria di Reggio Calabria e, avendo appreso oggi la triste notizia che ha colpito la nostra regione, ho sentito il bisogno di esprimere il mio pensiero. Anche oggi, la Calabria è costretta a leggere una delle pagine più buie e sconcertanti della sua triste storia. Ma facciamo un passo indietro: succede che, nonostante sia riuscita brillantemente a fronteggiare per mesi l’emergenza COVID risparmiandosi un collasso sanitario e portando allo zero i contagi, la Calabria viene dichiarata inspiegabilmente “zona rossa” (perché ormai il governo anziché fare sul serio si diverte a giocare a Twister) ma non per il numero di contagi ,che si limita ai 200 giornalieri e che è sicuramente infimo rispetto ad altre regioni ( ricordiamo il caso Campania per la quale De Luca aveva disposto la chiusura totale visti gli oltre 2000 casi giornalieri e adesso si ritrova chissà secondo quale criterio in ZONA GIALLA), bensì per la SANITÀ DISASTRATA CHE RIESCE A STENTO A RISPETTARE I LIVELLI MINIMI DI ASSISTENZA. In sostanza ,la Calabria adesso è equiparata alla Lombardia (centro dell’epidemia) e i calabresi sono costretti a rintanarsi nuovamente e a morire di fame a causa dell’INCOMPETENZA ALTRUI. Ma a proposito di incompetenza: CHI È, o meglio , CHI SONO gli incompetenti? I cittadini? I comuni? I commissari? La sanità? I medici? Le province? Le regioni? Lo stato? Il governo? Lo scenario è questo: tutti accusano tutti, non si capisce niente, gente che si lamenta, gente che distrugge la propria città, gente che scende in piazza a protestare (giustamente) perché non riesce ad arrivare a fine mese, politici che se ne fregano e litigano tra di loro, Conte che sforna un dpcm al secondo, il COVID che nel frattempo gira disinvolto per l’Italia ,lo che stivale diventa un semaforo e nel frattempo la Calabria? La Calabria nel frattempo si trova costretta ad assistere ad un ulteriore scempio. Ma torniamo ancora indietro: 12 anni fa , non si parla di mesi ma di ANNI, la sanità calabrese viene COMMISSARIATA, e due anni fa il governo Conte la affida a questo signore, SAVERIO COTTICELLI, che dovrebbe essere un commissario ma che più che altro mi sembra un frutto caduto dal Pero. Il che vuol dire che a gestire le questioni sanitarie , soprattutto durante l’emergenza COVID sarebbe toccato proprio a lui. Tutto questo IN TEORIA, perché IN PRATICA Cotticelli , durante l’intervista avvenuta ieri sera , riferisce al giornalista ,che lo accusa di essere il responsabile di tutto questo scempio, di NON ESSERE IL RESPONSABILE. Dopodiché, incalzato dal giornalista, recupera dei documenti da un’altra stanza in cui si trova il sub-commissario Maria Crocco la quale, dopo aver assistito alla pagliacciata del collega gli dice “LA DEVI FINIRE! QUANDO FAI QUESTE COSE DEVI ANDARE PREPARATO” . E questo già la dice lunga! In seguito , da quegli stessi documenti APPRENDE con stupore DI ESSERE IL COMPETENTE IN MATERIA e in maniera alquanto imbarazzante cerca di salvarsi la pelle affermando di avere un piano già pronto per la prossima settimana. Comprendendo di aver fatto una figuraccia , sconsolato confessa al giornalista la triste verità, consapevole del fatto che nel giro di poco tempo verrà cacciato. Ora: che la colpa di non aver adottato un piano di emergenza COVID per i calabresi sia a lui imputabile è fuor di dubbio. Ma io mi concentrerei più che altro su chi sta dietro : il governo. Il governo ha il potere di conferire determinati compiti a certi soggetti e in questo caso quello di nominare un commissario. La gravità , però , sta nel fatto che nonostante l’evidente incompetenza di questa persona IL GOVERNO CONTE , in accordo col ministro della SALUTE SPERANZA (che di speranza può solo darci il cognome) soli DUE GIORNI FA ha PROROGATO allo STESSO Cotticelli il commissariamento della sanità PER ALTRI DUE ANNI. Il problema , come vedete ,è alla radice. Il problema sta in un governo che NON È IN GRADO DI AGIRE CORRETTAMENTE E PRONTAMENTE in modo da evitare situazioni di QUESTO GENERE. È vergognoso , e la cosa peggiore è che a subire tutto ciò sia questa terra, la Calabria, che da tempo deve subire in silenzio e inconsapevolmente i danni causati da chi per 11 anni non ha saputo fare altro che FREGARSENE. La verità , volete saperla? Criticatemi pure. Non mi stupisce che un’Italia intera guardi la Calabria con disprezzo o che qualcuno si sbalordisca quando dico di essere calabrese e mi guardi con sufficienza. È impossibile negare la realtà, la Calabria sta cadendo a pezzi SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA. Dall’esterno lo scenario è pauroso. Ma tutti vedono soltanto ciò che vogliono vedere o meglio, ciò che sono abituati a vedere. Chi conosce la Calabria, però, sa che essa non è solo questo, la Calabria ha tanto altro da offrire e merita un riscatto. La Calabria non è solo feccia, in Calabria non c’è solo il marcio, io ne sono convinta. Ma il bello della Calabria ha bisogno di essere mostrato. Credo sia arrivata l’ora , per tutti i calabresi, di rivendicare i propri diritti, di farsi sentire, di fare realmente qualcosa per la propria terra. Protestate, scendete in piazza, ribellatevi (nel giusto), perché la colpa non è dei calabresi, ma di un governo che per troppo tempo si è dimenticato di tutti quanti e quanto accaduto ne ha dato la conferma. È il momento giusto per agire. Resisti Calabria, resistete calabresi, lottate per quella terra affinché possa ritrovare una volta per tutte la pace”.