30 Novembre 2020 16:27

Il fondatore di Emergency Gino Strada è arrivato in Calaria: le possibili prime tappe del suo lavoro

Il fondatore di Emergency Gino Strada è arrivato in tarda mattinata in Calabria, atterrato all’aeroporto di Lamezia Terme. Possibile il suo insediamento a Crotone, per gestire l’unico ospedale da campo al momento presente nella Regione. Non è da escludere neanche che Strada possa già incontrarsi con il neo-commissario alla sanità Guido Longo, anche lui arrivato in Calabria.