18 Novembre 2020 16:29

Il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri è tornato a parlare di Gino Strada e dell’emergenza della sanità calabrese

“Io non l’ho criticato. Ho grande rispetto per gente come Gino Strada. Ma gestire un ospedale in Africa non è la stessa cosa che in Calabria”. Lo ha detto il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenendo al programma ‘Forrest’ su Rai Radio 1 in merito alle parole di ieri su Gino Strada e sull’emergenza della sanità calabrese.