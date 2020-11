Sanità e commissariamento in Calabria, il sit-in dei sindaci da Roma: ecco come seguire l’evento in diretta

19 Novembre 2020 11:27

Talking, diretta da Roma: sit-in dei sindaci calabresi che vogliono richiamare l’attenzione del Governo su sanità e commissariamento

Dalle ore 15 in diretta sulla piattaforma social di I&C, tra gli ospiti i segretari di Cisl e Uil Giuseppe Lavia e Roberto Castagna, e il Presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza Eugenio Corcione. Emergenza sanità in Calabria. Oggi in piazza Montecitorio tutti i sindaci si ritroveranno a Roma per dare vita a un sit-in promosso dall’Anci regionale. La mobilitazione vuole richiamare l’attenzione del Governo sulla situazione della sanità e del decennale commissariamento.

Collegamento in DIRETTA DALLE ORE 15 sulle pagine social Facebook di Informazionecomunicazione.it (clicca qui: https://www.facebook.com/ InformazioneEComunicazione/), rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it

Gli ospiti della puntata di TALKING: Eugenio Corcione (Presidente Ordine dei Medici di Cosenza), Roberto Castagna ( Segretario provinciale della Uil – Cosenza), Giuseppe Lavia (Segretario generale della Cisl – Cosenza). Sarà possibile interagire in linea diretta.

DIGITALE TERRESTRE

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda venerdì alle 20.30 e sabato alle ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293 (Calabria), 697 (Campania e Basilicata) giovedì alle ore 21.15 e venerdì alle ore 14.45.