Sanità in Calabria, Zuccatelli: “Se il Ministro me lo chiede, me ne vado. Sulle mascherine ho detto una fesseria”

16 Novembre 2020 08:23

Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli: “Non mi dimetto spontaneamente dall’incarico per il quale sono stato designato”

“Io non mi dimetto spontaneamente dall’incarico per il quale sono stato designato, ma se mi sarà chiesto dal Ministro io sono disposto a farlo“: lo ha affermato il Commissario designato per la Sanità della Calabria, Giuseppe Zuccatelli, ospite di Buongiorno Regione, la rubrica mattutina della Tgr della Calabria.

“Io sono stato nominato Commissario per la Sanità della Calabria, ma senza decreto di nomina, che non mi è stato ancora notificato, non posso svolgere le mie funzioni“.

“Stamattina, anche se la mia nomina non è ancora operativa, ho voluto parlare pubblicamente per i calabresi e per quello che stanno subendo“.

“Sull’utilità delle mascherine, nel video che è stato diffuso, ho detto sicuramente una fesseria, ma in quel periodo eravamo nella prima fase della pandemia”

“Non sono negazionista, e non c’è alcun dubbio che le mascherine sono indispensabili, così come lo sono il mantenimento della distanza ed il lavaggio frequente delle mani. Quello che mi chiedo, comunque, è come mai quel video sia stato fatto uscire subito dopo la mia designazione. Non ci sto, comunque, ad essere martirizzato per un video di 20 secondi. Così come non ci sto ad essere descritto in chiave macchiettistica“.